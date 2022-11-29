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НовостиОбщество29 ноября 2022 8:27

Хабиров отчитал Минздрав Башкирии за жалобы граждан на невозможность записаться к врачу

Глава республики поручил наладить взаимодействие между работниками здравоохранения и народом
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров отчитал главу регионального Минздрава за жалобы граждан на невозможность записаться к врачу. Возмущение ситуаций руководитель республики выразил на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

– Много техники купили, много строим, сотнями преобразовываем ФАПы, но люди не могут нормально попасть [на прием], – заявил глава Башкирии.

Для решения возникшей проблемы Хабиров поручил главам муниципалитетов совместно с представителями Минздрава до конца декабря провести встречи с жителями респбулки на тему оказания медицинской помощи.