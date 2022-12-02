В Уфе и Мелеузе построят два завода по пошивке военной формы

Фото: пресс-служба главы Башкирии

В столице Башкирии 1 декабря на «Инвестчасе» директор компании «Дельта» Светлана Кузьмина сообщила о планах предприятия открыть два новых завода в Уфе и Мелеузе. В компании намерены развивать на площадках производство спецодежды и экипировки для военнослужащих. Общий объем инвестиций оценивается в 100 млн рублей.

Планируется, что новые площадки дадут работу 100 жителям региона, обучение пройдет в бижбулякском филиале Белебеевского колледжа механизации и электрификации. Средняя зарплата специалистов «Дельта» составит 49 тысяч рублей.

Проект получил по итогам обсуждения статус приоритетного. Муниципальные власти окажут содействие в оформлении земельных участков. Фонд развития промышленности Башкирии выделит льготный заем.