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НовостиОбщество2 декабря 2022 7:06

Боец батальона Шаймуратова победил в рукопашной схватке военнослужащего ВСУ

Доброволец доставил противника в штаб своего подразделения
Источник:kp.ru
Боец башкирского добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова Ренат Алиев в зоне специальной военной операции обезоружил в рукопашной схватке военнослужащего ВСУ

Боец башкирского добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова Ренат Алиев в зоне специальной военной операции обезоружил в рукопашной схватке военнослужащего ВСУ

Боец башкирского добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова Ренат Алиев в зоне специальной военной операции обезоружил в рукопашной схватке военнослужащего ВСУ.

Младший сержант Алиев – командир взвода батальона. Вместе с тремя сослуживцами он проводил разведку и обнаружил диверсионно-разведывательную группу ВСУ из семи человек.

Ренат Алиев организовал оборону, и в результате боевых действий было уничтожено шестеро противников. Оставшегося в живых боец обезоружил в рукопашной схватке и доставил в штаб подразделения.