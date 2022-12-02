Боец батальона Шаймуратова победил в рукопашной схватке военнослужащего ВСУ

Боец башкирского добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова Ренат Алиев в зоне специальной военной операции обезоружил в рукопашной схватке военнослужащего ВСУ

Боец башкирского добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова Ренат Алиев в зоне специальной военной операции обезоружил в рукопашной схватке военнослужащего ВСУ.

Младший сержант Алиев – командир взвода батальона. Вместе с тремя сослуживцами он проводил разведку и обнаружил диверсионно-разведывательную группу ВСУ из семи человек.

Ренат Алиев организовал оборону, и в результате боевых действий было уничтожено шестеро противников. Оставшегося в живых боец обезоружил в рукопашной схватке и доставил в штаб подразделения.