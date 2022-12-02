В Уфе пассажирку съехавшей с трассы в кювет Kia доставили в больницу

фото: ГИБДД Уфы

На трассе Уфа-Оренбург в башкирской столице иномарка вылетела в кювет, пассажирке потребовалась госпитализация. ДТП произошло 1 декабря около девять часов утра. Об этом сообщила городская ГИБДД.

– 43-летний водитель, управляя «Kia Spectra», […] не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет, – передали в уфимской Госавтоинспекции. – 41-летняя пассажирка с различными травмами госпитализирована.

Дорожная полиция начала административное разбирательства по факту аварии.

Напомним, в октябре в одной из деревень Башкирии при опрокидывании погрузчика в кювет погиб мужчина.