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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 5:43

В Уфе пассажирку съехавшей с трассы в кювет Kia доставили в больницу

Водитель не справился с управлением
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

На трассе Уфа-Оренбург в башкирской столице иномарка вылетела в кювет, пассажирке потребовалась госпитализация. ДТП произошло 1 декабря около девять часов утра. Об этом сообщила городская ГИБДД.

– 43-летний водитель, управляя «Kia Spectra», […] не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет, – передали в уфимской Госавтоинспекции. – 41-летняя пассажирка с различными травмами госпитализирована.

Дорожная полиция начала административное разбирательства по факту аварии.

Напомним, в октябре в одной из деревень Башкирии при опрокидывании погрузчика в кювет погиб мужчина.