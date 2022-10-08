В Башкирии при опрокидывании погрузчика в кювет погиб мужчина

фото: ГИБДД РБ

В деревне Шаровка Белебеевского района Башкирии в опрокинувшемся в кювет погрузчике погиб мужчина. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло около восьми часов вечера 7 октября. На улице Кольцевой 56-летний местный житель за рулем погрузчика «К-701» не справился с управлением и вылетел в кювет. Там машина повалилась на бок. От полученных травм водитель скончался до приезда медиков. По факту происшествия дорожная полиция проводит разбирательство.

С начала текущей недели Башкирии зарегистрировали 56 ДТП, в которых семь человек погибли и 63 получили травмы.