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Происшествия8 октября 2022 8:53

В Башкирии при опрокидывании погрузчика в кювет погиб мужчина

ДТП произошло в одной из деревень Белебеевского района
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В деревне Шаровка Белебеевского района Башкирии в опрокинувшемся в кювет погрузчике погиб мужчина. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло около восьми часов вечера 7 октября. На улице Кольцевой 56-летний местный житель за рулем погрузчика «К-701» не справился с управлением и вылетел в кювет. Там машина повалилась на бок. От полученных травм водитель скончался до приезда медиков. По факту происшествия дорожная полиция проводит разбирательство.

С начала текущей недели Башкирии зарегистрировали 56 ДТП, в которых семь человек погибли и 63 получили травмы.