В Башкирии за неделю огурцы подорожали еще на 15,2%

В Башкирии за неделю огурцы подорожали на 15,2% – до 121 рубля за 1 кг. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии за неделю огурцы подорожали на 15,2% – до 121 рубля за 1 кг. Об этом сообщили аналитики Башстата, сравнившие цены в магазинах за 21 и 28 ноября.

Помимо огурцов, в стоимости также выросли свекла и морковь (на 2,6% и 2,1% соответственно – до 26 руб.).

В то же время подешевели свежая капуста (на 4,4% – до 18,5 руб.), рис (на 2,8% – до 98 руб.), вареная колбаса (на 2,4% – до 391,5 руб.), мягкие шоколадные конфеты и бананы (на 2,2% соответственно – до 379 и 92 руб.).

Напомнил, за позапрошлую неделю огурцы в Башкирии подорожали на 23,8%.