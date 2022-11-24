В Башкирии огурцы подорожали на 23,8%

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В Башкирии за неделю выросли цены на овощи. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

По данным аналитиков, за период с 14 по 21 ноября цены на огурцы выросли 23,8%, теперь их средняя стоимость составляет 105,06 рублей за килограмм. Также на 6,7% подорожали помидоры (средняя цена – 121,58 рублей), и на 5,6% – морковь (25,35 рублей).

Также специалисты Башстата рассказали о товарах в Башкирии, которые за прошедшую наоборот подешевели. Большего всего подешевела (на 3,4%) гречка, ее средняя цена сейчас составляет 80,87 рубелей. Также в настоящее время с большей выгодой можно купить овощные консервы (2,8%, средняя цена – 589,1 рублей) и сухие смеси (2,7%, средняя цена – 978,51 рублей) для детского питания.