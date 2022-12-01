Рафаэль Яппаров: Считаю, что говорить о победе над ВИЧ сейчас еще рано

Несмотря на, что в последнее время часто говорят о коронавирусе, остальные болезни никуда не делись. Так, медики организовывают профилактику и борьбе с ВИЧ. Эта болезнь уже давно перестала быть проблемой маргинальных слоев общества, поэтому она касается каждого.

Главврач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров рассказал, что сегодня в Башкирии чуть больше 21 тысячи больных ВИЧ. Из них посещают врачей 19,5 тысяч. Информация о наших пациентах есть в Республиканской медицинской информационно-аналитической системе (РМИАС), где врачи видят, с какой частотой пациент бывает у врача, сдает ли анализы для мониторинга лечения, выписаны ли ему лекарства, соблюдает ли правила диспансеризации.

КТО БОЛЕЕТ?

Если говорить о возрасте больных, то наиболее старшему - 90 лет, самому младшему - полтора года.

- В данном случае, инфекция проявила себя после рождения малыша. Мама ребенка во время беременности, как и положено, дважды сдавала анализ крови на ВИЧ, результат был отрицательным. И хотя папам тоже рекомендуется проверяться, он этого не сделал. Впоследствии, когда ребенок постоянно болел, выяснилось, что мужчина был инфицированным. От него заразилась жена, от нее сын, - объясняет Рафаэль Яппаров.

Заболевание чаще диагностируется в старших возрастных группах населения: от 31 до 40 лет 35,4%, от 41 до 50 лет 32,0%, старше 51 19,8%. Большинство больных, выявленных за 9 месяцев 2022 года, заразились половым путем, таковых в республике 90,26%. Доля инфицированных при приеме наркотиков составила 9,52%, при передаче от матери ребенку 0,21%.

ПОБЕДА НАД БОЛЕЗНЬЮ

Несмотря на усилия врачей, сейчас слишком рано говорить о победе медицины над ВИЧ.

- Считаю, что говорить о победе на ВИЧ сейчас еще рано. Единичные случаи выздоровления описаны в Европе после трансплантации костного мозга. Наблюдение за пациентами продолжатся, возможно, что механизмы воздействия на генетическом уровне принесут свои результаты. Но это дело будущего. У нас в республике есть несколько пациентов, так называемых элитных контролёров, у которых ВИЧ-инфекция выявляется лабораторно методом иммунного блота (по наличию определенных белков в крови), но при этом вирус в крови не определяется на протяжении многих лет. Изучение элитных контролеров, надеюсь, откроет нам загадку победы над заболеванием, - говорит Яппаров.

КСТАТИ

Республиканский СПИД-Центр стал одним из лучших в России. 30 ноября, в рамках оперативного совещания с руководителями медицинских организаций министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин наградил дипломом Республиканский центр СПИД в лице главного врача Рафаэля Яппарова. Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями занял второе место из 85-субъектов Российской Федерации в номинации «Прорыв в профилактике».

Одним из главных критериев при определении номинации стала организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний как с гражданами, так и с входящими в группы риска, так и с населением в целом.