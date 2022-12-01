Оперштаб Башкирии провел антитеррористическое учение на Затонской ТЭЦ

фото: ФСБ РБ

Оперштаб Башкирии провел антитеррористическое учение на территории Затонской ТЭЦ. Об этом 1 декабря сообщила ФСБ республики.

По сценарию учения вооруженные люди на грузовике со взрывчаткой в кузове проникли на ТЭЦ, захватили заложников и выдвинули требование о прекращении специальной военной операции на Украине. Начальник региональной ФСБ в свою очередь ввел на части территории Уфимского района режим контртеррористической операции, в ходе которого было принято решение о проведении экстренного боевого реагирования силами спецназа. В результате условные террористы были нейтрализованы, заложники освобождены, а взрывчатка обезврежена.

– Службами экстренного реагирования и силами правопорядка на практике отработаны мероприятия по эвакуации гражданского населения и сотрудников ТЭЦ из опасной зоны, минимизации возможных последствий террористического акта, – передали в ФСБ.

Во время учений правоохранительные органы отработали методики организации и проведения контртеррористической операции, а также проверили эффективность межведомственного взаимодействия.