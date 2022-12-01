В Башкирии пассажир Lada Granta мог погибнуть из-за плохого качества дороги

Фото: ГИБДД по Башкирии

Погибший в ДТП в Абзелиловском районе Башкирии пассажир отечественного автомобиля мог погибнуть из-за плохого качества дороги. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на 261 километре дороги дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Здесь столкнулись Lada Granta и Lada Largus. В результате произошедшего 38-летний пассажир «Гранты» получил тяжелые увечья, от которых он скончался прямо на месте. Помощь медиков понадобилась также 35-летнему пассажиру «Ларгус».

Как стало известно ГИБДД, водитель Lada Largus и его приятель возвращались с домой с рыбалки. Предварительно сопутствующей причиной произошедшего, как утверждают сотрудники ГАИ, могла стать колея на дороге.

В начале месяца ГИБДД провела внеплановую проверку дороги и Управление дорожного хозяйства республики был составлен протокол за несоблюдение по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог. На участке с 255 по 262 километр была зафиксрована колея.

– Материал направлен в суд. В соответствии с законодательством юридическому лицу грозит штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, – поведала дорожная полиция.