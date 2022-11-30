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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 4:54

В Башкирии в ДТП погиб человек, и еще двое пострадали

Трагедия случилась на дороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня утром, 30 ноября, в Абзелиловском районе в жуткой аварии погиб человек, и еще двое пострадали. О трагедии рассказал в своем телеграм-канале глава региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 261 километре дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Здесь, согласно предварительным данным, столкнулись лоб в лоб Lada Granta и Lada Largus.В результате происшествия пассажир «Гранты» получил тяжелейшие травмы, от которых он скончался to до приезда скорой. Помощь медиков также понадобилась 49-летнему водителю «Ларгуса» и его пассажиру.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности произошедшего происшествия уточняются.