В Башкирии в ДТП погиб человек, и еще двое пострадали

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня утром, 30 ноября, в Абзелиловском районе в жуткой аварии погиб человек, и еще двое пострадали. О трагедии рассказал в своем телеграм-канале глава региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 261 километре дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Здесь, согласно предварительным данным, столкнулись лоб в лоб Lada Granta и Lada Largus.В результате происшествия пассажир «Гранты» получил тяжелейшие травмы, от которых он скончался to до приезда скорой. Помощь медиков также понадобилась 49-летнему водителю «Ларгуса» и его пассажиру.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности произошедшего происшествия уточняются.