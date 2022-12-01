Руководство Башкирской содовой компании инициировало создание единого городского центра помощи семьям участников СВО на Украине

На прошедшем в Стерлитамаке Совете директоров предприятий города, глава Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов выступил с инициативой открыть совместно с администрацией первый и пока единственный в городе центр, оказывающий поддержку семьям мобилизованных и добровольцев, военнослужащих – участников СВО.

- Важно, что помощь будем оказывать не только семьям сотрудников БСК, но и всем горожанам. Сейчас каждое предприятие решает эти вопросы самостоятельно. Но есть граждане, которые занимались частным трудом, индивидуальным предпринимательством. Кто поможет их семьям? Эту работу нужно систематизировать, - комментирует генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов.

Семьи участников специальной военной операции смогут обратиться в единый центр поддержки не только за материальной, но и за юридической, и психологической помощью. Помогут специалисты и в решении бытовых вопросов.

Также в сферу деятельности сотрудников центра войдет сбор материальной и гуманитарной помощи для отправки на фронт. Примечательно, что обратиться за поддержкой смогут и сами военнослужащие, вернувшиеся с СВО.

Глава Башкирской содовой компании, как Председатель городского Совета директоров предприятий, призвал крупнейших работодателей города поддержать инициативу по созданию и обеспечению отлаженной и эффективной работы центра.

По предварительным данным, открытие планируется на февраль 2023 года.

Справочно:

Башкирская содовая компания социально ориентированное предприятие. В рамках соглашений с Фондом социально-целевых программ, БСК выделила 143 млн. руб. на проведение строительно-восстановительных работ социальных объектов ДНР и ЛНР. Компания позаботилась о дооснащении мобилизованных жителей республики, а также Башкирских мотострелковых батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Достовалова. 222 млн. руб. было выделено на нужды мобилизованных республики, строевых подразделений ОМОН и Росгвардии (приобретение экипировки, средств гигиены, спальных мешков, сухпайков, средств индивидуальной защиты, тактических рюкзаков, туристических ковриков и т. п.). По распоряжению генерального директора предприятия, приняты меры поддержки мобилизованных сотрудников и их семей: единовременная выплата мобилизованному сотруднику составляет 100 тыс. руб. и ежемесячная - семьям - 30 тыс. руб. Отдельно была поднята тема новогодних мероприятий