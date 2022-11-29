Первый вице-премьер Башкирии вышел на связь из зоны СВО

Фото: скриншот видео из канала «Башкирский батальон»

Первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов вышел на связь 29 ноября, записав видеообращение из зоны СВО. Информация об этом опубликована в телеграм-канале «Башкирский батальон». В своем обращении он познакомил с бригадиров 72 мотострелковой бригады, куда вошли бойцы из Башкирии.

– Настоящий командир, его все любят, уважают в бригаде. Человек жесткий, , но справедливый. На фронте, наверное, по-другому быть не может, – отметил Бадранов.

Представленный командир выразил благодарность жителям, которые передают гуманитарную помощь. Он отметил, что все это приближает победу.