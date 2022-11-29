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НовостиОбщество29 ноября 2022 12:26

В марте 2023 года из Уфы в Самарканд запустят прямые авиарейсы

Об этом сообщил гендиректор аэропорта башкирской столицы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В марте 2023 года будут организованы прямые авиарейсы из Уфы в город Самарканд в Узбекистане

В марте 2023 года будут организованы прямые авиарейсы из Уфы в город Самарканд в Узбекистане

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте 2023 года будут организованы прямые авиарейсы из Уфы в город Самарканд в Узбекистане. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил гендиректор аэропорта республиканской столицы Александр Андреев.

– По Самарканду получено одобрение, внесены изменения в межправительственное соглашение. Начало полетов запланировано в марте 2023 года. Полеты в Минск в стадии проработки – мы рассматриваем возможность [запуска этого авиарейса] ориентировочно, начиная с мая, – сказал Андреев.

Напомним, 2 декабря из Уфы откроются прямые авиарейсы в Таиланд.