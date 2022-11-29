В марте 2023 года из Уфы в Самарканд запустят прямые авиарейсы

В марте 2023 года будут организованы прямые авиарейсы из Уфы в город Самарканд в Узбекистане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте 2023 года будут организованы прямые авиарейсы из Уфы в город Самарканд в Узбекистане. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил гендиректор аэропорта республиканской столицы Александр Андреев.

– По Самарканду получено одобрение, внесены изменения в межправительственное соглашение. Начало полетов запланировано в марте 2023 года. Полеты в Минск в стадии проработки – мы рассматриваем возможность [запуска этого авиарейса] ориентировочно, начиная с мая, – сказал Андреев.

Напомним, 2 декабря из Уфы откроются прямые авиарейсы в Таиланд.