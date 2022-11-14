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НовостиОбщество14 ноября 2022 14:28

2 декабря откроются авиарейсы из Уфы в Таиланд

Полеты организуют туроператоры
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
2 декабря впервые за полтора года откроются авиарейсы из Уфы на остров Пхукет в Таиланде

2 декабря впервые за полтора года откроются авиарейсы из Уфы на остров Пхукет в Таиланде

Фото: Иван МАКЕЕВ

2 декабря впервые за полтора года откроются авиарейсы из Уфы на остров Пхукет в Таиланде. Чартерные перелеты запустят российские туроператоры Coral Travel и FUN&SUN. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Авиарейсы на курорт будет обслуживать самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Время в пути составит порядка восьми часов.

Напомним, из Уфы могут появиться прямые авиарейсы в Индонезию. Такую инициативу на прошлой неделе озвучил член парламента островного государства.