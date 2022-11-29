Военком Башкирии Михаил Блажевич рассказал о добровольческом батальоне «Барс»

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич рассказал о добровольческих отрядах «Барс» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич рассказал о добровольческом батальоне «Барс». Его отряды формируют в Ростовской области. В эти подразделения набирают граждан, которые хотят отправиться в зону специальной военной, но не желают заключать контракт с Минобороны.

– Есть уже более 20 таких отрядов [«Барс»], – сказал военком в эфире Центра управления республикой 29 ноября. – Там требования намного попроще: по здоровью, возрасту, контракт не надо заключать на длительный срок.

Напомним, на оперативном совещании в правительстве Башкирии стало известно, что третий добровольческий батальон республики – имени Салавата Юлаева – будет направлен в зону СВО 20 декабря. Ранее в Башкирии были созданы еще два добровольческих формирования – они носят имена генерала Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова.