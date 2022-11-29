Прокуратура Башкирии подключилась к решению проблемы с жильем ветерана ВОВ в Туймазах

фото: прокуратура РБ

Прокуратура Башкирии подключилась к решению проблемы с жильем 94-летней пенсионерки из города Туймазы, которая является ветераном Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

Как уточнили в ведомстве, ранее пенсионерка проживала в доме, впоследствии признанным аварийным. По программе переселения пожилой женщине выдали квартиру по улице Кольцевой, которая не отвечала техническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Прокуратура внесла в адрес мэрии представление с требованием устранить выявленные нарушения.

Напомним, ситуацией с квартирой ветерана ВОВ заинтересовался руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил региональному управления провести проверку.