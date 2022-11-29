Бастрыкин поручил проверить сообщение о нарушении жилищных прав ветерана ВОВ в Башкирии

Глава Следственного комитета проверить сообщение о нарушении жилищных прав 95-летней пенсионерки из города Туймазы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю башкирского управления Ильясу Масаллимову проверить сообщение о нарушении жилищных прав 95-летней пенсионерки из города Туймазы. Она является ветераном Великой Отечественной войны. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

– В социальных сетях и средствах массовой информации сообщалось, что женщине предоставили квартиру с ненадлежащими условиями проживания. На распространенном в социальных сетях видео зафиксированы факты отсутствия отделки, радиаторов отопления и другие существенные недостатки. Отмечается, что ветеран получила указанное жилье после расселения дома, – передали в СК РФ.

Бастрыкин распорядился при наличии оснований незамедлительно принять процессуальное решение после изучения доводов, озвученных в публикациях.