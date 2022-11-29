Хабиров поручил правительству Башкирии материально обеспечить батальон Салавата Юлаева

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил местному правительство материально обеспечить всем необходимым добровольческий батальон имени Салавата Юлаева, который будет участвовать в специальной военной операции. Такое распоряжение она дал на оперативном совещании в местном правительстве 29 ноября.

– Просьба правительству обеспечить все материальное. Это большая, серьезная задача. Спасибо ребятам, которые приняли такое решение [вступить в добровольческий батальон], – сказал руководитель региона.

На том же оперативном совещании Хабиров сказал, что сейчас батальон Салавата Юлаева проходит боевое слаживание. Его отправят в зону СВО 20 декабря. Ранее в Башкирии были созданы еще два добровольческих формирования – они носят имена генерала Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова.