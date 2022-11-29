Хабиров наградил председателя ГКЧС Башкирии Фарита Гумерова орденом Шаймуратова

кадр с трансляции оперативного совещания в правительстве Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил председателя Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова орденом генерала Минигали Шаймуратова. Об этом руководитель региона объявил на оперативном совещании в местном правительстве 29 ноября.

– Всю свою деятельность и эти долгие годы, управляя Госкомитетом, [Гумеров] проявляет самоотверженность, мужество при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, – отметил глава Башкирии.

Фарит Гумеров поблагодарил Хабирова за высокую награду и поддержку. Он заявил, что это оценка работы команды пожарных, спасателей и муниципалитетов.

Напомним, Гумеров работает на посту председателя Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям с 2016 года.

Орден генерала Минигали Шаймуратова вручают «за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни». Ранее такую награду получил бывший министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.