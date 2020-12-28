Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин получил орден генерала Шаймуратова за борьбу с коронавирусом. Такое решение принял глава республики Радий Хабиров.– В статусе этого ордена написано «при спасении людей в режиме ЧС». Я решил, что наш министр, который выстоял в это тяжелое время, не дрогнул ни разу, не растерялся, был настойчив, это вызывает очень глубокое уважение, - сказал руководитель региона.Хабиров вручил награду министру в прямом эфире во время оперативного совещания в правительстве 28 декабря.Напомним, орден генерала Минигали Шаймуратова вручается «за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни».