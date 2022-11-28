Жителя Башкирии осудят за кражу в мечети

В Зианчуринском районе Башкирии местного жителя осудили за кражу в мечети. Злоумышленник совершил преступление в Сибае, выкрав деньги из жертвенного ящика.

В суде установили, что преступление произошло в ночь с 10 на 11 августа. Фигурант уголовного дела в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Он разбил поленом дверь религиозной организации «Таква», проник внутрь, чтобы переночевать, а затем вынес из мечети 7100 рублей.

Свою вину фигурант уголовного дела признал частично, пояснив, что проникал в помещение только для ночевки, умысел о краже у него возник уже после. Суд приговорил его к лишению свободы на шесть месяцев с испытательным сроком на тот же период.