На перекрестке Кирова и Ленина в Уфе столкнулись две иномарки и «Нефаз»

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Сегодня, 27 ноября, в Уфе на перекрестке Ленина и Кирова столкнулись две иномарки и автобус. Авария произошла рядом с объектом культурного наследия «Дом Бушмариных».

Предварительно известно, что столкнулись автомобили «Mercedes». Один из водителей ехал по Кирова в сторону Мустая Карима, а второй – по Ленина.

После столкновения легковушек, одну из машин отбросило в сторону, в результате чего она врезалась в автобус «Нефаз» и фонарный столб. В настоящий момент информации о пострадавших нет.