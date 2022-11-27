Житель Башкирии решился записаться на курсы и оказался обманутым

В Башкирии 34-летний мужчина стал жертвой мошенников. Уроженец Стерлитамака потерял 15 тысяч рублей. Полицейским удалось найти виновника и вернуть утраченной. О произошедшем передали в МВД региона.

По предоставленной информации, в апреле 2021 года пострадавший нашел в интернете объявление о том, что начинается набор на курсы по изготовлению мебели. Пожелав научиться ремеслу, он перевел на банковский счет.

Обещанную услугу мужчина так и не получил, решив после этого обратиться в полицию. В МВД сообщили, что нашли подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель. Весь ущерб потерпевшему уже возмещен.