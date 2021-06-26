Власти Уфы хотят взыскать с «Салавата Юлаева» более 20 млн рублей и оставить его без Дворца спорта

Предварительное заседание по делу "Салавата Юлаева" состоится 2 августа Фото: Рустем АХУНОВ

Управление земельных и имущественных отношений (УЗИО) города Уфы подало в суд на хоккейный клуб «Салават Юлаев». Власти башкирской столицы требуют взыскать с команды более 20,1 млн рублей в качестве задолженности и пеней за аренду Дворца спорта. Также мэрия намерена расторгнуть договор аренды и обязать ответчика освободить помещения стадиона. Соответствующий иск принял к производству Арбитражный суд Башкирии.

Из определения суда следует, что «Салават Юлаев» задолжал городской казне 16,9 млн рублей арендной платы. Долг накопился за период с 1 февраля по 30 июня 2021 года. Вместе с тем у клуба набежали пени – 3,8 млн рублей.

Предварительное судебное заседание назначено на 2 августа. Дело будет рассмотрено в упрощенном порядке.

Напомним, до 2007 года Дворец спорта был домашним стадионом «Салавата Юлаева». Сейчас там проходят игры аффилированных с клубом молодежной хоккейной команды «Толпар» и женской хоккейной команды «Агидель». На площадке также тренируются воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Салавата Юлаева».