Жители Башкирии ответили Хабирову на похвалу школьного питания

фото: vk.com // Радий Хабиров

Жители Уфы раскритиковали школьное питание в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова после того как он написал о нем хвалебный пост.

Руководитель региона в своей публикации отметил, что три школы из республики – №1 в Иглино, №2 в Буздяке и Уфимский лицей №161 – стали лауреатами премий Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая».

– В 2019 году, когда мы в республике только начали решать проблему школьного питания, картина была непростая. Было много жалоб, детей кормили привозными продуктами – не всегда приемлемого качества. Нам удалось переломить ситуацию. Доля местных продуктов по отдельным категориям, например, мясу, выросла до 90%. Мы заменили старую посуду, затеяли модернизацию столовых и пищеблоков, начали закупать оборудование, – рассказал глава Башкирии.

Жители башкирской столицы не разделили оптимизм чиновника, и в комментариях оставили свои жалобы. Горожанка Мария Решетняк заявила, что в школах всегда кормят «по-особенному» только перед «московскими проверками».

– Стали даже батон и свежие огурцы давать. Браво. Сын сказал, что можно даже стало покушать, ну, думаю, сейчас всё вернётся на прежний уровень и ребёнок опять не будет ничего кушать в школьной столовой, – написала женщина.

Мнение Решетняк поддержала еще одна уфимка – Эльвира Хисамова. Она попросила Хабирова почаще устраивать внеплановые комиссии по школам, чтобы детей там лучше кормили. «Ужасно кормят. Что толку [от того, что] бесплатно кормите детей. Это ужас», высказалась она.

Жительница башкирской столицы Дарья Черепанова в свою очередь пожаловалась, что детям, учащимся во вторую смену, дают завтраки с первой. Еда «зачастую холодная, не свежая […] и по калориям не подходит». Она призвала вернуть полноценные обеды в рационе бесплатного питания для младших школьников.

Напомним, на днях в башкирском городе Белорецке уволили повара школьной столовой, в которой обнаружили грубые нарушения.