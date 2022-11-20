В Башкирии из школы уволили повара столовой, в которой обнаружили грубые нарушения

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В башкирском городе Белорецк из школы №10 уволили повара столовой, в которой обнаружили грубые нарушения. Об этом рассказал глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

Как сообщал чиновник ранее, детям подавали холодные блюда с отсутствующими ингредиентами. Также в овощехранилище были выявлены антисанитарные условия. Обнаружилась нехватка морозильных ларей, а жарочным листам для духовки необходима замена. Кроме того, в пищевом блоке нет бактерицидной лампы.

– Организатор питания на нарушения отреагировал. Уволен повар, установлены стеллажи в овощехранилище, установлена отдельная морозильная камера для хранения мясных полуфабрикатов. Создали новый приказ о бракеражной комиссии, проверяющей качество, вес блюд и санитарно-гигиенические требования, – рассказала Иванюта.

По словам главы района, нового повара школы обучает старший повар школ города, в которых работает данный организатор питания. Теперь еда подается детям своевременно с ингредиентами в необходимом количестве.