В Башкирии возбудили дело после отравления угарным газом семьи из 5 человек

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В башкирском городе по факту отравления семьи из пяти человек угарным газом возбуждено уголовное дело. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как сообщил ранее СК, вчера поздно вечером, 23 ноября, 45-летний мужчина, его 36-летняя супруга и трое их детей (девятилетняя девочка и двое мальчиков 12 и 14 лет) находились у себя в квартире, когда почувствовали себя плохо и стали терять сознания. Отец семейства успел вызвать на помощь экстренные службы. В это время дома у семьи были включены газовые колонка и плита.

Вся семья, как сообщил Минздрав, была госпитализирована в городскую больницу с подозрением на отравление угарным газом. По информации ведомства, в тяжелом состоянии находится отец семейства и двое его детей, еще один ребенок в крайне тяжелом. Состояние матери оценивается как средней степени тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

– Следователями проведен осмотр места происшествия с привлечением специалистов газовой службы, в рамках экспертных исследований будет проверена исправность имеющегося в квартире газового оборудования, а также общедомовые дымоходы и вентиляционные каналы, – сообщил СК.