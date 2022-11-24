Депутат Курултая Башкирии готовит иск об отмене распада СССР

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Депутат Курултая Башкирии Рустам Хафизов готовит иск о признании недействительным развал СССР. Об этом политик рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Ответчиками как правопреемники Верховного совета Советского Союза станут обе палаты Федерального собрания и правительство России. По словам депутата, подписанное в 1991 году соглашение в Беловежской пуще о создании Союза независимых государств является нарушением не только конституции, но и «всех существующих и немыслимых законов».

Напомним, в начале года депутат Государственного собрания от КПРФ Рустам Хафизов написал у себя в социальных сетях, что у него подтвердился коронавирус. До этого он неоднократно заявлял о добровольном отказе от вакцинации от COVID-19.