Отказавшийся от прививки депутат Курултая Башкирии заразился коронавирусом

Фото: Фото: facebook.com/ Рустам Хафизов

Накануне депутат башкирского парламента, коммунист Рустам Хафизов написал у себя в соцсетях, что у него подтвердился коронавирус. Ранее он неоднократно заявлял о добровольном отказе от вакцинации от ковида, хотя и не выступал против прививки как таковой. Свою позицию он аргументировал тем, что у него достаточно высокий уровень антител после перенесенной болезни, поэтому смысла ставить прививку он не видит.

- Снова заболел страшной болезнью... Теперь бессимптомно, - написал коммунист у себя на странице в Facebook.

Мы поговорили с Рустамом Хафизовым и выяснили, что коронавирус у него подтвердился по результатам пцр-тестирования. Тест на ковид он сдавал добровольно, в частной клинике, так как в аэропорту Уфы никого из пассажиров не проверяли.

- Заболеть мог где угодно, возможно в самолете. Симптомов не было, но после возвращения из-за границы требуется сдавать ПЦР. Там и выявили ковид, - пояснил депутат в беседе с «КП-Уфа».

Ранее из-за нежелания привиться от коронавируса на Рустама Хафизова с резкой критикой обрушились коллеги депутаты из других фракций в Курултае Башкирии, а спикер регионального парламента Константин Толкачев даже предложил ограничить его публичные выступления на заседаниях. К слову, Хафизов вовсе не был единственным не привитым депутатом – у некоторых его коллег имеются медотводы от этой процедуры.

Редакция «КП-Уфа» желает Рустаму Хафизову скорейшего выздоровления.