В 2022 году предприниматели Башкирии прошли обучение по программам АО «Корпорация МСП»

В 2022 году более 240 представителей малого и среднего бизнеса Башкортостана прошли обучение по программам АО «Корпорация МСП». Программы позволяют получить и углубить профессиональные знания для развития компаний. Во время обучения эксперты учат тому, как гибко пересматривать свои бизнес-процессы, расширять клиентскую базу, повышать доход и т.п. Обучение проводится в форме тренингов, семинаров, вебинаров, мастер-классов в офлайн-формате.

Образовательные программы в регионе проводятся Министерством предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, центром «Мой бизнес» АНО «Агентства РБ по развитию малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы». На протяжении ряда лет партнером проекта выступает Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан.

В связи с новыми экономическими вызовами в этом году образовательные программы «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства» были доработаны экспертами. Они прошли в августе-сентябре. За пять дней каждой программы предприниматели получили полный набор инструментов для развития бизнеса. Участники проекта совместно с бизнес-тренерами разработали дорожную карту по запуску своего дела или его масштабированию.

Обучающие тренинги раскрывали актуальные темы, связанные с масштабированием, развитием, продвижением бизнеса такие как: юридические аспекты ведения предпринимательской деятельности, системы налогообложения, и самозанятость, основы маркетинга, электронная коммерция, эффективные продажи, финансовая поддержка и т.д.

Справочно:

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» утвержден в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и направлен на поддержку бизнеса на всех этапах его развития от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

В рамках национального проекта в Башкортостане реализуются три региональных проекта: «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Поддержка самозанятых» и «Предакселерация». В текущем году на реализацию в Республике Башкортостан мероприятий, входящих в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предусмотрены ассигнования в сумме 644,5 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета 599,4 млн рублей, регионального – 45,1 млн рублей.