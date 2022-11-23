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НовостиОбщество23 ноября 2022 19:20

В Башкирии факт заражения школьников мышиной лихорадкой проверит прокуратура

Ведется эпидемиологическое расследование
Захар ЯКОВЛЕВ

В Башкирии факт заражения школьников мышиной лихорадкой учащихся в Туймазинском районе проверит прокуратура.

Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств в госпитализации с предварительным диагнозом «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» 31 жителя поселка Серфимовский, среди которых 14 детей школьного возраста.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, в рамках которого был организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

– Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства, – заверила прокуратура.