В Башкирии факт заражения школьников мышиной лихорадкой проверит прокуратура

В Башкирии факт заражения школьников мышиной лихорадкой учащихся в Туймазинском районе проверит прокуратура.

Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств в госпитализации с предварительным диагнозом «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» 31 жителя поселка Серфимовский, среди которых 14 детей школьного возраста.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, в рамках которого был организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

– Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства, – заверила прокуратура.