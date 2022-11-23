Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 4:48

Башкирия намерена ввести плату за эвакуацию и хранение маломерных судов

Тариф будет зависеть от размера транспорта
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Правительство Башкирии намерено с января 2023 года ввести тарифы на эвакуацию и хранение маломерных судов

Правительство Башкирии намерено с января 2023 года ввести тарифы на эвакуацию и хранение маломерных судов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Башкирии намерено с января 2023 года ввести тарифы на эвакуацию и хранение маломерных судов. Соответствующий проект постановления, подготовленный «Центром организации перевозок», был опубликован на интернет-портале публичного обсуждения нормативных актов органов власти.

Согласно документу, размер платы за перемещение задержанного судна до места специализированной стоянки и его хранение там будет варьироваться в зависимости от длины транспорта:

– до шести метров – 9 943 руб. (хранение – 61 руб. в час);

– от шести до 10 метров – 10 856 руб. (73 руб. в час);

– от 10 до 20 метров – 15 491 руб (93 руб. в час).

Напомним, в сентябре в Башкирии повысили плату за эвакуацию машин на штрафстоянку.