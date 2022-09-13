В Башкирии повысили плату за эвакуацию машин на штрафстоянку до 2,5 тыс. рублей

Правительство Башкирии повысило плату за эвакуацию задержанных машин на штрафстоянку с 1 500 до 2 557 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Башкирии повысило плату за эвакуацию задержанных машин на штрафстоянку с 1 500 до 2 557 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров. 13 сентября документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе также указаны новые расценки за хранение машин на спецстоянках в зависимости от категории транспорта:

– «А» – 20 рублей в час;

– «B» и «D» с разрешенной массой меньше 3,5 тонны – 40 рублей;

– «D» с разрешенной массой больше 3,5 тонны – 80 рублей;

– «C» и «E» – 80 рублей;

– негабаритный транспорт – 120 рублей.

Ранее в проекте постановления говорилось, что индексация базового тарифа на перемещение и хранение машин не осуществлялась десять лет.