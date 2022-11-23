В Уфе открыли новое общежитие для студентов БГМУ

фото: vk.com // Максим Забелин

В Уфе 22 ноября состоялось открытие первого здания северного кампуса Башкирского государственного медицинского университета – это общежитие для студентов. Помимо комнат с удобствами и мебелью, там есть фитнес- и читальные залы. Об этом сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.

– Наличие современного общежития - это не только повышение имиджа медицинского университета, это способствует качеству образования. Это необходимый ресурс, чтобы сделать жизнь иногородних студентов как можно удобнее в бытовых условиях, – отметил чиновник.

Забелин пожелал всем, кто поселится в новом здании кампуса, «жить с удовольствием и полноценно учиться».

Напомним, в тот же день, 22 ноября, на базе БГМУ в Уфе открылся Институт урологии и клинической онкологии.