На базе БГМУ открылся Институт урологии и клинической онкологии

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Уфе открылся Институт урологии и клинической онкологии Башкирского государственного медицинского университета. Это научный, образовательный и лечебный центр с новым оборудованием и лабораториями. Об открытии учреждения 22 ноября в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, в Институте будут работать врачи-онкологи, биологи и генетики.

– Их взаимодействие поможет точнее определять причину болезни пациента и прицельно воздействовать на нее, добиваться лучших результатов в лечении и профилактике, сохранять жизни и здоровье людей, – написал Хабиров.

Он добавил, что в Институте, кроме генетиков БГМУ, будут трудиться и представители других вузов Башкирии.