Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 9:06

На базе БГМУ открылся Институт урологии и клинической онкологии

Там будут работать врачи-онкологи, биологи и генетики
Источник:kp.ru
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Уфе открылся Институт урологии и клинической онкологии Башкирского государственного медицинского университета. Это научный, образовательный и лечебный центр с новым оборудованием и лабораториями. Об открытии учреждения 22 ноября в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, в Институте будут работать врачи-онкологи, биологи и генетики.

– Их взаимодействие поможет точнее определять причину болезни пациента и прицельно воздействовать на нее, добиваться лучших результатов в лечении и профилактике, сохранять жизни и здоровье людей, – написал Хабиров.

Он добавил, что в Институте, кроме генетиков БГМУ, будут трудиться и представители других вузов Башкирии.