Раненый командир из батальона имени Шаймуратова обратился к жителям Башкирии

фото: телеграм-канал // Башкирский батальон

Раненый в зоне специальной военной операции командир отделения добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова с позывным «Лис» обратился к жителям республики. Видео с военнослужащим 22 ноября опубликовал телеграм-канал «Башкирский батальон».

– Передаю вам огромный привет. Недавно был обстрел артиллерии, меня ранило осколком снаряда от гаубицы. Повезло очень сильно – в голову прилетел снаряд, и остался живой. Ребята наши вытащили меня из подвала, оказали очень профессиональную медицинскую помощь, как врачи говорят. Наши ребята готовы не только воевать, но и вытаскивать своих, оказывать помощь, – сказал доброволец.

Боец добавил, что никто из военнослужащих батальона не унывает и не сдает назад.