Парламент Башкирии принял закон о создании Конституционного совета

Парламент Башкирии принял закон о создании местного Конституционного совета. Он начнет работу с 1 января 2023 года

Парламент Башкирии принял закон о создании местного Конституционного совета. Он начнет работу с 1 января 2023 года и станет заменой упраздненному Конституционному суду республики. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая.

Основной миссией Конституционного совета будет укрепление конституционной законности. Структура будет давать заключения о соответствии законопроектов, вносимых в местный парламент, основному закону республики. Новый орган также наделили правом самостоятельно вносить инициативы на рассмотрение Госсобрания. Конституционный совет создается в составе не менее трех и не более пяти человек, назначаемых на пятилетний срок.

Кандидатуры на должности Конституционного совета в Курултай будет вносить глава республики. Региональный парламент рассмотрит их до 31 декабря 2022 года.