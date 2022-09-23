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Общество23 сентября 2022 6:00

Парламент Башкирии упразднил региональный Конституционный суд

Такое решение депутаты приняли на заседании 22 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии на заседании 22 сентября принял закон, упраздняющий республиканский Конституционный суд

Парламент Башкирии на заседании 22 сентября принял закон, упраздняющий республиканский Конституционный суд

Парламент Башкирии на заседании 22 сентября принял закон, упраздняющий республиканский Конституционный суд.

Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, упразднение региональных КС в срок до 1 января 2023 года предусмотрено федеральным законодательством. Инстанция должна завершить рассмотрение всех дел и принять по ним решения до 30 декабря.

Вместо Конституционного суда в Башкирии создадут Конституционный совет. Этот орган будет заниматься анализом и мониторингом законодательства. Формат его деятельности определит отдельный закон.

Толкачев добавил, что Конституционный суд республики был создан в марте 1996 года, когда местное законодательство было «проблемным»: «отдельные положения законов могли толковаться неоднозначно». Со временем сфера деятельности КС сужалась, и депутаты пересмотрели структуру органов власти в соответствии с требованием времени.