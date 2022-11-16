В столовой школы Белорецка власти обнаружили грубые нарушения при внеплановой проверке

фото: vk.com // Андрей Иванюта

В столовой школы №10 в башкирском городе Белорецке местная администрация обнаружила грубые нарушения во время внеплановой проверки. Об этом 15 ноября сообщил глава муниципалитета Андрей Иванюта.

– Контрольное блюдо на раздаче отсутствовало, – рассказал чиновник. – На столах ребят ждала холодная еда. В меню борщ со сметаной, но сметаны в супе нет. Проверка по весу показала большое несоответствие: второе блюдо вместо 210 граммов повар накладывает чуть более 130 граммов.

В овощехранилище школы выявлены антисанитарные условия: на полу земля, стеллажей и поддонов для овощей и фруктов нет. В учреждении также не хватает морозильных ларей, а жарочным листам для духовки необходима замена. Кроме того, в пищеблоке нет бактерицидной лампы. Родители не проверяют питание своих детей – журнал проверок отсутствует.

Чиновники передали информацию о нарушениях руководству школы, подрядчику питания и сотрудникам кухни. В понедельник, 14 августа, в школьную столовую вновь наведалась инспекция. Работники пищеблока убрались на складе, но вновь допустили недовес – на этот раз салата и второго блюда. Повара столовой заставили дополнить каждую порцию до того веса, который предусмотрен нормами.

– Ситуация вопиющая. Не буду пока называть фамилию повара, но так относиться к питанию детей недопустимо! – заявил Иванюта. – Официальные письма-претензии направлены руководству школы и подрядчику питания - «ОптТорг». Сегодня подрядчик провёл в школе работу с персоналом и утверждает, что все недостатки будут устранены.

Глава Белорецкого района призвал родительский комитет подключиться к проверке столовой и приходить туда несколько раз в неделю. Чиновник заключил, что питание в школе №10 сейчас поставлено на особый контроль, и проверки будут продолжены. Если нарушения вновь будут выявлены, администрация поставит вопрос о замене персонала пищеблока.