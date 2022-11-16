Фото: vk.com/ufa.dema

В Уфе над обновленным Демским парком надругались вандалы. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Реконструкция объекта завершилась меньше двух недель назад. В парке появилась сцена, а перед ней площадка, на которой можно заливать каток. Также были сооружены зоны для прогулок, занятий спортом, детская площадка и даже скейт-парк.

Помимо прочего, на территории было реализован освещение, дорожки, скамейки, урны, видеонаблюдение, звуковое оснащение, безбарьерная среда для маломобильных граждан и матерей с колясками.

– Многие жители оценили преображение парка. Только вот радость омрачается тем, что не все, к сожалению, ценят обновление. Замечены акты вандализма, а именно порчи имущества парка! – сообщили в социальных сетях чиновники.

На опубликованных местными властями можно увидеть, что вандалы оторвали доски от скамеек, стендов, сцены, а также повредили светильники, опрокинули урны и разрисовали некоторые объекты.

Давайте не будем портить то, чего так долго ждали все! – призвала администрация Демы.