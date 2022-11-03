Фото: vk.com/radiyhabirov

В Уфе открылся обновленный Демский парк. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

При обновлении территории, по словам руководителя региона, были учтены пожелания большинства граждан. В парке появилась сцена, а перед ней площадка, на которой можно заливать каток.

Также объект может похвастать зонами для прогулок, занятий спортом, детской площадкой и даже скейт-парком. Помимо прочего, на территории реализован, как выразился Хабиров, «минимальный стандарт»: освещение, дорожки, скамейки, урны, видеонаблюдение, звуковое оснащение, безбарьерная среда для маломобильных граждан и матерей с колясками.