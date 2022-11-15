Духовные наставники башкирских батальонов едва не попали под обстрел ВСУ

фото: Виктор Иванов

Духовные наставники башкирских батальонов – протоиерей Виктор Иванов и имам Хамза хазрат, – а также советник главы республики Алик Камалетдинов едва не попали под обстрел ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом Иванов рассказал в своих соцсетях 15 ноября.

По словам священнослужителя, на днях он в компании имама и Камалетдинова отправились «в один населенный пункт». На въезде их должны были встретить и сопроводить до определенной точки. В итоге выяснилось, что нужный человек оказался занят, и им пообещали предоставить другого сопровождающего.

– Наши ожидания не увенчались успехом, и мы выдвинулись на другой конец населённого пункта. Там тоже ждали, ждали... И дождались. Недалеко плавно профыркал «прилёт», а мы замерли, прислушиваясь, куда он летит, готовясь стартануть в ближайшую ямку. Но определив по звуку, что не к нам, немного расслабились, услышав вдалеке раскатистый грохот. Прилёт! Потом ещё один. […] А мы стоим, ждём. Созвониться не можем, потому что нет связи. Как говорится, была и вся вышла. Тут ещё один прилёт! А мы продолжаем ждать – главное не по нам, – написал Иванов.

Протоиерей с компанией вернулась на первую точку, но там так никого и не оказалось. Снаряды противника тем временем попали именно по тому населенному пункту, в который должны были зайти Иванов, Хамза хазрат и Камалетдинов. Прилет пришелся по промышленному зданию – из него шел дым. Через 15 минут он стал черным. Затем прогремело с другой стороны населенного пункта, где 20 минут назад были священнослужители и советник.

– Прилеты стали раздаваться ближе. И тут подъезжает «Урал» с нашего подразделения, открывается дверь и боец, не вылезая из кабины, нам почти прокричал: "Валите отсюда! Миномёты, похоже, сто двадцатые бьют!" В той ситуации это прозвучало как: "Мужики, здесь оставаться не безопасно, поэтому уезжайте отсюда! Пожалуйста". Дверь закрылась, и они помчались дальше, – продолжил Иванов.

Не желая испытывать судьбу, протоиерей, имам и советник главы республики решили перенести запланированную встречу на другой день и уехали с назначенной точки.