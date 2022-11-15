Радий Хабиров опубликовал первый пост после новости о болезни

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Сегодня, 15 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях опубликовал первый пост после новости о болезни.

Публикацию руководитель региона посвятил предприятию «Башкирский фарфор» из города Октябрьский. По словам Хабирова, оно является лидер в России по производству профессиональной посуды.

В этом предприятие столкнулось с трудностями из-за санкций, однако, как утверждает глава Башкирии, ее сотрудникам удалось «быстро сориентироваться, наладили контакты с новыми поставщиками, открыть новые рынки сбыта».

– Всего здесь выпускают более 400 наименований посуды – для гостиничного бизнеса и общепита, бортового питания, социальных организаций – больниц и лечебных учреждений, – рассказал руководитель республики.

Напоним, на днях глава Башкирии Радий Хабиров ушел на больничный из-за воспаления легких. Из-за этого вчера он пропустил оперативное совещание.