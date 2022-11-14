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Главе Башкирии Радию Хабирову диагностировали воспаление легких, из-за чего он пропустил еженедельное оперативное совещание местного правительства в понедельник, 14 ноября. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

– Ему диагностировали воспаление легких. Он несколько дней на больничном пробудет, пролечится, а то могут последствия быть. Поэтому без него проводим, – сказал чиновник.

Напомним, недавно Хабиров перенес операцию на колено. Он получил травму во время игры в хоккей.