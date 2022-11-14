Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 7:04

Глава Башкирии Радий Хабиров ушел на больничный из-за воспаления легких

Руководитель региона пропустил оперативное совещание
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Главе Башкирии Радию Хабирову диагностировали воспаление легких, из-за чего он пропустил еженедельное оперативное совещание местного правительства в понедельник, 14 ноября. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

– Ему диагностировали воспаление легких. Он несколько дней на больничном пробудет, пролечится, а то могут последствия быть. Поэтому без него проводим, – сказал чиновник.

Напомним, недавно Хабиров перенес операцию на колено. Он получил травму во время игры в хоккей.