фото: vk.com // Радий Хабиров

Главе Башкирии Радию Хабирову сделали операцию на колено в больнице скорой медицинской помощи в Уфе. Об этом руководитель региона 16 октября сообщил в своих соцсетях.

– Предстоит реабилитация, немного буду хромать. Завтра на работу. Всем хороших выходных! Берегите себя! Зато доказал жене, что у меня тоже может вырасти щетина, – пошутил Хабиров.

Напомним, глава Башкирии получил травму колена во время игры в хоккей. Он признался в этом 8 октября. Спустя три дня чиновник принял участие в церемонии открытия памятника генералу Шаймуратову.