В массовой аварии на трассе Башкирии пострадали шесть человек и погиб один водитель

Фото: МЧС Башкирии

В Бирском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС, прокуратуры и ГИБДД. По предоставленным данным, в результате столкновения погиб один человек, есть также шесть пострадавших, среди которых ребенок 3 лет.

Предварительно известно, что на 95 км дороги Уфа-Бирск-Янаул столкнулись автомобили Hyundai Accent, Hyundai Elantra и Kia Rio. Сотрудники МЧС произвели деблокирование пострадавших, всех госпитализировали в Бирскую ЦРБ.

В обстоятельствах случившегося разбираются в прокуратуре Башкирии. В ведомстве намерены проконтролировать установление всех причин ДТП.