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НовостиПроисшествия12 ноября 2022 16:03

Карантин по бешенству под Уфой был введен из-за подравшихся собаки и лисы

Дикое животное погибло от полученных травм
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Безбородова Кристина

фото: Безбородова Кристина

Карантин по бешенству в селе Чесноковке Уфимского района Башкирии был введен в начале ноября из-за подравшихся собаки и лисы. Об этом сообщило региональное управление ветеринарии.

– Очагом заражения инфекцией стало личное подсобное хозяйство одного из местных жителей, во двор которого зашла лиса и подралась с его собакой. От полученных травм лиса погибла, – передали в ведомстве. – Ветеринарной службой района труп животного уничтожен путем сжигания, место нахождения больного животного продезинфицировано.

Сейчас животные, которые находятся в зоне угрозы бешенства, наблюдаются у ветеринаров. Среди населения проводится разъяснительная работа.

В период карантина запрещается лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз, а также посещение территории посторонними лицами.