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НовостиОбщество3 ноября 2022 13:46

В Башкирии введен карантин по бешенству

Очаг заражения возник в Чесноковке
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфимском районе Башкирии введен карантин по бешенству животных. Указ о данной мере отдал глава республики Радий Хабиров.

Очаг заражения возник в подсобном хозяйстве жителя села Чесноковка. В настоящее время ему запрещается лечить заболевших животных, которые восприимчивы к заболеванию, а также снимать шкуры с уже умерших. Также гражданину строго воспрещается пускать во двор любых посторонних, кроме специалистов ветеринарной станции.

В самом селе пока запрещается проводить сельскохозяйственные ярмарки. Также жителям Чесноковки нельзя ввозить и вывозить за пределы села животных и домашний скот на протяжении полугода.