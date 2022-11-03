В Башкирии введен карантин по бешенству

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфимском районе Башкирии введен карантин по бешенству животных. Указ о данной мере отдал глава республики Радий Хабиров.

Очаг заражения возник в подсобном хозяйстве жителя села Чесноковка. В настоящее время ему запрещается лечить заболевших животных, которые восприимчивы к заболеванию, а также снимать шкуры с уже умерших. Также гражданину строго воспрещается пускать во двор любых посторонних, кроме специалистов ветеринарной станции.

В самом селе пока запрещается проводить сельскохозяйственные ярмарки. Также жителям Чесноковки нельзя ввозить и вывозить за пределы села животных и домашний скот на протяжении полугода.