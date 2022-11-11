У депутата, назвавшего жителей Башкирии «иждивенцами», нашли долгов почти на 68 млн рублей

Фото: общественно-политическое издание «Аспекты»

У депутата Курултая Башкирии, обвинившего жителей республики в иждивенчестве, обнаружились долги на сумму более 67,7 млн рублей.

Ранее депутат башкирского парламента Ильгам Галин в прямом эфире программы «Аспекты мнений» заявил, что «мы привыкли к иждивенчеству». Он пояснил, что люди ждут субсидии от государства, «особенно под 1 сентября», намекая на то, как в период активного распространения коронавируса власти выделяли деньги семьям с детьми, чтобы собрать их в школу.

- А вообще деньги надо зарабатывать, не получать – а зарабатывать, – заявлял в программе «Аспекты мнений» Ильгам Галин.

Согласно базе данных исполнительных производств ФССП, которая находится в открытом доступе, у Ильгама Галина на сегодняшний по решению Краснокамского межрайонного и Нефтекамского городского судов имеются долги в размере более 67,7 млн рублей. Поскольку данные об этих исполнительных производствах находятся в базе, значит долги до сих пор не погашены.